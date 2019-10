Fotograf, ki je Velenje zabeležil v zgodovinski spomin

Volbenk Pajk, Pričevalec modernističnega mesta, je naslov razstave, ki jo bodo danes ob 19. uri odprli v Galeriji Velenje. Velenje in Volbenk Pajk sta zelo povezana. Ta umetniški, portretni in dokumentarni fotograf je to mesto v svoj objektiv ujel na tisočih posnetkih ter ga s svojim izostrenim očesom in tehnično dovršenostjo fotografije vrhunsko zabeležil v zgodovinski spomin.

Ob 60-letnici Velenja in v spomin mojstru bodo v skupnem projektu Galerije Velenje in Muzeja Velenje skušali tega ustvarjalca in nastanek Velenja celovito predstaviti. “Bil je zraven ob gradnji, ob udarniškem delu, ob selitvi Gorenja v Velenje … Vse to je dokumentiral. Zato menim, da je razstava najboljši poklon njemu in tudi mestu,” je povedala kustosinja razstave Milena Koren Božiček.

Dodala je, da je bil Volbenk Pajk, ki je najprej deloval v Mozirju, tudi kronist dogajanja v Savinjski, kasneje pa tudi v Šaleški dolini. Zanimivo je, da se je podpisal tudi pod eno prvih znanih fotografij Logarske doline.

Večina predstavljenih del, ki bodo v Galeriji Velenje na ogled do 23. novembra, je iz osebnega arhiva, ki ga je Pajkova vdova lani poklonila Muzeju Velenje. Sicer so fotografije tega znanega fotografa na ogled tudi ob pešpoti na Velenjski grad, prav tako jih bodo mimoidoči lahko opazovali v Podhodu Pošta. Dobršen del fotografskega gradiva bo dopolnil novo stalno razstavo o povojnem razvoju Velenja, ki jo pripravljajo v tamkajšnjem muzeju.

TS

Foto: Arhiv Galerije Velenje