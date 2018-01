Freske so zaščitene

Freske, ki so jih lani poleti odkrili na Muzejskem trgu v Celju, so danes pokrili z betonskimi ploščami in jih zaščitili pred mrazom. Arheologi bodo pod njimi lahko nadaljevali restavratorska dela.

Med preurejanjem Muzejskega trga v Celju so arheologi odkrili živobarvne freske, ki naj bi izvirale iz antične dobe. Ker je takšnih fresk zelo malo v Evropi, so se v Pokrajinskem muzeju Celje odločili, da jih bodo ustrezno predstavili in situ, se pravi na mestu odkritja. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so bile skrajno ogrožene, zato so jih morali še pred zimo zaščititi. Mestna občina Celje je izbrala podjetje VOC, ki bi moralo že do konca leta 2017 na vzhodnem delu Muzejskega trga zgraditi objekt, ki bo dragocene freske in druge pomembne ostaline zaščitil pred zunanjimi vplivi in propadanjem. Danes so objekt pod Muzejskim trgom končno prekrili s ploščami, pravi arheolog in kustos Pokrajinskega muzeja Celje Jure Krajšek.

Ker so med raziskavami odkrili še freske na delu, kjer so mislili zaključiti prezentacijo, se pogovarjajo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Mestno občine Celje, da bi prezentacijo prestavili še za en meter in da bi predstavili še nove freske, dodaja Krajšek.

Kot še poudarja Jure Krajšek, so današnjega pokritja fresk zelo veseli.

