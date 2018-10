Friderikov stolp bo še ta mesec zasijal v novi podobi

Obnovitvena dela na Friderikovem stolpu na celjskem Starem gradu gredo počasi h koncu in bodo predvidoma končana do konca tega meseca.

Mestna občina Celje se je za obnovo stolpa odločila zaradi krušenja obzidja kot posledice letošnje dolge zime. Obzidje na Friderikovem stolpu je sicer že stoletja izpostavljeno vremenskim vplivom in ga je treba vzdrževati v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvajalec del, podjetje Remont, je obnovil kamnito obzidje pri vrhu stolpa v približni izmeri 50 odstotkov celotne površine. Po vseh obnovitvenih posegih je izvajalec del opravil tudi vodo odbojno impregnacijsko zaščito celotnega obzidja stolpa. Na razgledni terasi sta na novo položena zaščitna folija in lesen podest, vgrajene so tudi talne luči. Vrednost del, ki so bila izvedena pod nadzorom območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, je znašala nekaj več kot 200 tisoč evrov.

RG