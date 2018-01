Gabrovec potrdil prijavo na razpis za poslovnega direktorja

Do danes je še čas za prijave na razpis za delovno mesto poslovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje. Razpis je bil objavljen pred osmimi dnevi, zatem, ko je vlada s tega položaja razrešila Marjana Ferjanca. Koliko prijav in kdo vse se je prijavil, še ni znano, je pa na naše vprašanje, ali je prijavo poslal, pritrdilno odgovoril Branko Gabrovec. Ravno njegovo ime se namreč ves čas omenja za naslednika Ferjanca.

Branko Gabrovec je zaposlen na Nacionalnem inštitutu RS za javno zdravje in vrsto let deluje med drugim na področju zdravstvenega varstva. Nekoč je bil zaposlen v Zdravstvenem domu Celje, kjer se je potegoval za poslovnega direktorja, vendar podpore med tamkajšnjimi člani sveta zavoda ni dobil, čeprav so bila mnenja nekaterih, da je imel dober program dela. Gabrovec je prijavo za poslovnega direktorja bolnišnice poslal, 5. februarja, ko se bo svet zavoda bolnišnice sestal, pa ga bo predstavil. O programu pred predstavitvijo ne želi govoriti javno, nam pa je povedal, da je celjska bolnišnica po strokovni plati zagotovo v vrhu slovenskega zdravstva.

Gabrovec je ves čas najmočnejši kandidat za novega direktorja, znano pa je, da se je na svetu, ki je bil lani jeseni, za vršilko dolžnosti poslovne direktorice celjske bolnišnice »ponudila« tudi Baraba Tiselj, sicer članica koalicijske stranke SMC. Toda zadostne podpore takrat ni dobila. Ali se je tudi Tisljeva prijavila zdaj na razpis, bo znano 5. januarja.

Do izbora novega direktorja pa bolnišnico kot vršilec dolžnosti vodi kardiolog Dragan Kovačič, ki pa se na razpis zagotovo ni prijavil, saj je že na začetku dejal, da ambicij na tem področju nima.

