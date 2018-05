Jubilejna pomlad v gaju

V Mozirskem gaju so letošnjo pomlad posadili okoli dvesto tisoč čebulic tulipanov tridesetih različnih vrst.



Posadili so tudi petnajst tisoč mačeh ter različno spomladansko cvetje, ki v teh dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Za Mozirski gaj je letošnje leto jubilejno, saj mineva 40 let od njegovega slovesnega odprtja. Vodja parka Elica Bele:

Slovesno praznovanje 40-letnice Mozirskega gaja bo v drugi polovici leta.

Med lanskimi prvomajskimi prazniki je Mozirski gaj na en sam dan obiskalo blizu štiri tisoč obiskovalcev.

BJ

Foto: arhiv NT, GrupA