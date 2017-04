Gala boksarski večer Dejana Zavca

V Thermani Laško se zvečer obeta zelo zanimiv dogodek. Ljubitelji boksa bodo lahko uživali na »Dejan Zavec Boxing Gala« dogodku, ki ga pripravlja nekdanji slovenski profesionalni svetovni boksarski prvak.

Gre za nov koncept športnih dogodkov in boksarskih večerov, ki jih legendarni Ptujčan “Mister Simpatikus” pripravlja po koncu svoje izjemno bogate in uspešne boksarske kariere. V ringu Themane Laško se bodo od pol osmih zvečer naprej v šestih dvobojih slovenski amaterski boksarji pomerili s tekmeci iz Srbije.

Gre za drugega v nizu štirih gala boksarskih večerov, ki jih bo Dejan Zavec pripravil do konca leta, cilj teh dogodkov pa je slovenskim boksarjem omogočiti napredek v karieri in vsaj enega izmed njih pripeljati do nastopa na olimpijskih igrah.

RG

Foto: GrupA