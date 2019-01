Galicija: krajani združili moči in očistili pogorišče

Te dni poteka usklajena akcija pomoči 22-letnemu Žanu Kotniku iz Galicije, ki so mu ognjeni zublji v noči na minulo soboto uničili stanovanjsko hišo. Krajevna skupnost Galicija in žalsko območno združenje Rdečega križa na svojih profilih na Facebooku tudi redno objavljata vse novosti v postopku pomoči.

Krajani Galicije so včeraj izvedli tudi akcijo čiščenja pogorišča stanovanjske hiše 22-letnega Kotnika. Kot je znano, je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Danes so si pogorišče ogledali tudi gradbeni strokovnjaki. Ti bodo na podlagi analiz in stanja pogorele hiše predlagali obnovo ali rušenje stavbe in z ostalimi izvajalci ocenili predvidene stroške.

Na zapise o nesreči v Galiciji in o zgodbi mladeniča, ki je ostal brez staršev, zdaj pa še brez hiše, se je odzvalo ogromno ljudi. Tudi s tem, da bodo donirali stvari, ki bodo prišle prav pri gradnji ali obnovi. Tudi žalska občina naj bi iskala možnosti pri podjetnikih za izvedbo del.

Finančna sredstva za pomoč Kotniku zbira žalsko združenje Rdečega križa, ustanovljen je tudi poseben odbor, ki bo bdel nad zbranim denarjem in porabo le tega. S tem želi žalski Rdeči križ tudi javnost obvestiti, da bo zbrani denar namenjen le Kotniku. Donacije neposredno njemu na račun lahko vplivajo namreč na višino dohodnine. Zato bo odbor, ki skrbi za pomoč, dnevno objavljal tudi višino zbranega denarja. Od odprtja računa do danes (petek) se je tako za Kotnika nabralo že 17.169 evrov.

Na Facebook strani Krajevne skupnosti Galicija zaradi transparentnosti objavljajo donatorje tudi poimensko, predvsem zaradi tega, ker nekateri, ki denar nakažejo, navedejo napačen sklic.

Pomoč za Žana Kotnika:

RKS – OZ Žalec,

Hmeljarska ulica 3,

3310 Žalec,

TRR: SI56 1010 0005 5598 261,

sklic: SI00 2019-24214-2,

koda: CHAR,

namen: Pomoč Žanu Kotniku.

OBVEZNO NAVEDITE SKLIC!

SIMONA ŠOLINIČ