Galicija: vzrok požara je bila napaka na električni napeljavi

Včeraj popoldne je bil v Žalcu poseben sestanek, na katerem so začrtali nadaljnje postopke v primeru Žana Kotnika, ki mu je v soboto zjutraj pogorela hiša. Kot je znano, so ognjeni zublji hišo popolnoma uničili, v njej pa je 22-letni Kotnik živel sam po smrti svojih staršev. Na sestanku so bili predstavniki Krajevne skupnosti Galicija, Občine Žalec, prostovoljnih gasilskih društev Velika Pirešica in Zavrh pri Galiciji in Rdečega križa ter Aleksander Reberšek, ki bo glede na svoje pretekle akcije pomoči, koordiniral tudi izvedbo del v tem primeru.

Zgodba mladega Kotnika odmeva po vsej Sloveniji. Kot smo že poročali, mu je požar uničil vse, pred ognjem je rešil le dokumente in nekaj denarja. Po zadnjih podatkih policije naj bi bil vzrok za požar napaka na električni napeljavi.

Predstavniki lokalne skupnosti so na včerajšnjem sestanku dogovorili že prve postopke, kako naprej.

Govori sekretar žalskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije Matjaž Črešnovar.

Včeraj so se dogovorili tudi, da bo posebna komisija ves čas bdela nad vsemi sredstvi na transakcijskem računu Rdečega križa, ki je namenjen pomoči Žanu Kotniku.

Nekateri bi finančna sredstva raje darovali neposredno tistemu, ki jih potrebuje, toda zaradi teh dodatnih nakazil zaposlena oseba plača dohodnino. Če je prejemnik takšne neposredne denarne pomoči tudi prejemnik denarne socialne pomoči, pa lahko takšno nakazilo ogrozi njegovo denarno socialno pomoč.

Zato humanitarne organizacije ponudijo svoje TRR v dobrobit utrpelim v nesreči, pravi Črešnovar. Ob tem dodaja, da bodo višino zbranih sredstev dnevno objavljali na facebook straneh Rdečega križa Žalec. Dodaja tudi, da je v prvih dveh dneh od odprtja transakcijskega računa, ki ga objavljamo tudi na koncu tega članka, za Kotnika bilo zbranih 700 evrov. Velik del pomoči naj bi v prihodnje izvedla tudi žalska občina. Po nekaterih podatkih naj bi že iskala pomoč pri lokalnih podjetnikih, ki bi naj pomagali pri obnovi ali izgradnji nove hiše.

Za obnovo oziroma novogradnjo bodo potrebni izvajalci, gradbeni material in finančna sredstva, ki jih lahko nakažete na: RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec, TRR: SI56 1010 0005 5598 261, sklic: SI00 2019-24214-2, koda: CHAR, namen: Pomoč Žanu Kotniku.

