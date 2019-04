Gasilci na pohodu

Prostovoljna gasilska društva v Sloveniji združujejo številne člane in letno opravijo veliko intervencij. Njihove naloge segajo od gašenja požarov do intervencij pri naravnih in drugih nesrečah. Prostovoljno gasilstvo je tudi pomemben nosilec nalog na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ob opravljanju vseh nalog se znajo gasilci tudi sprostiti in uživati. Tako so se člani operativne enote PGD Gaberke (Občina Šoštanj) podali na pohod s ciljno točko na Uršlji gori, 1699 m nadmorske višine. Uršlja gora ali Plešivec je razgledna gora med Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem. Na vrhu oziroma malo pod njim stoji cerkev svete Uršule, ki je najvišje ležeča cerkev v Sloveniji.

Pohoda se je udeležilo 15 operativnih članov. Po uspešni osvojitvi vrha so se okrepčali, nato so se podali nazaj v dolino. Preživeli so res lep dan, ki je med njimi stkal še močnejše vezi in prijateljstvo. Pri tem jim je s prevozom pomagalo tudi PGD Šoštanj-mesto.

AP