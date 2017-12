Gasilci napovedali opozorilno stavko

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je danes napovedal opozorilno stavko med 10. in 12. januarjem. Po ocenah sindikata vlada nima resnega namena, da bi odpravila plačne anomalije v njihovi dejavnosti.

Po podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju so poklicni gasilci namreč pričakovali, da bodo nadaljevali resorna pogajanja o dvigu uvrstitve še za 16 delovnih mest. Ker jim je prejšnji teden obrambna ministrica Andreja Katič povedala, da nima mandata za pogajanja, so napovedali stavko. To bo tudi prva stavka poklicnih gasilcev v zgodovini Slovenije. Predsednik Sindikata poklicnih gasilcev v Poklicni gasilski enoti Celje Uroš Kotnik: