Gasilci se bodo sproščali na prav poseben način

Znano je, da je Poklicna gasilska enota Celje v zadnjih letih postala ena najsodobnejše opremljenih gasilskih enot v Sloveniji. V svoje delo je uvedla številne novosti, med drugim pred časom tudi sončno elektrarno, ogrevanje s toplotno črpalko in prvega gasilsko-reševalnega psa. Zadnja pridobitev pa je vzpostavitev prav posebnega protistresnega centra za svoje gasilce.

Poklicni gasilci se bodo od zdaj namreč sproščali v čebelnjaku. Zagotovo prva tovrstna novost med gasilci v Sloveniji, pa tudi v Evropi, ki jo pozdravljajo tudi v Čebelarski zvezi Slovenije.

Vdihovanje zraka iz čebeljih panjev pozitivno vpliva na človekovo počutje, krepi imunski sistem in zmanjšuje stres.

Govori direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik:

Naložba v idejo, ki je zrasla med celjskimi gasilci, je bila 15 tisoč evrov, pri tem, da so jo realizirali, pa so pomagali tudi številni čebelarji, učenci II. Osnovne šole Celje pa so priskočili na pomoč pri poslikavi panjskih končnic.

Foto: PGE Celje/Čebelarska zveza Slovenije