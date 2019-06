Gasilska zveza Žalec proslavila Dan gasilcev

Gasilska zveza Žalec je včeraj na letališču v Levcu na Dan gasilcev in ob 110-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Levec pripravila svoj osrednji dogodek v tem letu.

Praznovanje začela velika gasilska parada, v kateri je sodelovalo preko 500 gasilk in gasilcev ter 10 najnovejših vozil.

Slavnostni govornik je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je podelil tri najvišja gasilska odlikovanja.

Po uradnem delu je sledil ogled razstave stare gasilske tehnike v GZ Žalec. Mogoče si je bilo ogledati staro gasilsko avtolestev PGE Celje in prikaz razvoja motorne brizgalne Rosenbauer od 1924 do danes. Na ogled so bile tudi najnovejše pridobitve gasilcev v njihovi zvezi – nova gasilska vozila.

RG

Foto: SHERPA