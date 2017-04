Vse drzne, radovedne in željne novega znanja vabimo, da se prijavite na izziv Gea Challenge, ki ga organizira Gea College v sodelovanju s podjetjem Mik Celje. Preizkusili se boste v reševanju pravega poslovnega izziva in s pomočjo mentorjev pripravili marketinški preboj za Mik Celje. Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.