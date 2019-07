GIC Gradnjam nov terminal na brniškem letališču

Podjetje Gic Gradnje iz Rogaške Slatine je v teh dneh že začelo pripravljalna dela za gradnjo novega terminala na brniškem letališču. Posel je vreden 17,3 milijona evrov, dela, ki bodo končana prihodnje leto, bodo Gic Gradnje izvajale skupaj z ljubljanskim podjetjem Elcom.

Gradnja terminala je vsekakor zelo pomemben projekt slatinskega podjetja, ki letos gradi tudi drugod po Sloveniji – stanovanjsko sosesko Studenški razgledi v Mariboru, kjer tudi preureja prostore in opremo na sedežu NKBM. Podjetje Afrodita iz Rogaške Slatine ga je izbralo za gradnjo svoje nove proizvodno-skladiščne stavbe, celjski Kovintrade za gradnjo skladišča, več gradbenih projektov je naročila tudi novomeška Krka. Delavci Gic Gradenj so letos med drugim prisotni pri prenovi vojaškega letališča v Cerkljah, delajo tudi na Hrvaškem, kjer je podjetje dobilo posel pri širitvi tovarne Vetropack. Direktor in lastnik Ivan Cajzek letos pričakuje podobne poslovne rezultate kot lani, ko so ustvarili nekaj več kot 37 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Celotna skupina Gic Gradnje, ki vključuje podjetja v Sloveniji in tudi na Hrvaškem ter zaposluje 230 ljudi, je imela 60 milijonov evrov prihodkov in nekaj več kot milijon evrov čistega dobička.

RG

Foto:SHERPA