Glasba, ki pride iz srca, najde pot do njega

Iz cerkve sv. Roka nad Šmarjem pri Jelšah še vedno odmeva koncert, ki so ga naslovili Pesmi za večnost. Šopek najlepših zimzelenih melodij so predstavili Melita Bevc s sinovoma Davidom in Sebastijanom, skupina Kvarta in kvartet Pušeljc. Ob klavirju je sedela Urša Ketiš, program je povezovala Tanja Šeligo.

Kvartet Pušeljc je mlada glasbena skupina. Fantje se poznajo že dolgo, pod imenom kvartet Pušeljc pa nastopajo malo več kot pol leta. Kot pravijo, jih med nastopom najbolj razveseli pogled na množico zadovoljnih obrazov. »Glasba je naše veselje in petje je naša velika ljubezen. Z ustvarjanjem in nastopanjem to veselje in ljubezen širimo med ljudi, ki nas radi slišijo. Še naprej se bomo trudili, da bo tako.« Skupina Kvarta je v preteklih dneh slavila pet let delovanja. Sestavljajo jo Nastja, Nejc, Sabina, Sebastijan in Marija. Vsi se že od malih nog ukvarjajo z glasbo in jim njeno predajanje med širše občinstvo veliko pomeni. Izvajajo slovenske popevke in tuje zimzelene pesmi, cerkvene pesmi za poroke, krste, birme; narodne in dalmatinske pesmi ter lastne skladbe. V preteklem letu so posneli svoj prvi videospot, na katerega so zelo ponosni. Decembra so bili del silvestrske druščine v Silvestrskem pozdravu, letos pa so nastopili v duetu z Modrijani in nato še v venčku pesmi Štirih Kovačev v oddaji Slovenska polka in valček. Z lepim vokalom je ta večer navdušila tudi Melita Bevc. »Veselje do petja mi je bilo položeno v zibelko, saj je moj stari oče zelo lepo prepeval. Od njega sem podedovala tudi glas, s katerim ljudem prinašam v srca toplino in ljubezen.« Pesem je njena stalna spremljevalka na vseh poteh. Ni dneva, ki ne bi bil prežet s petjem in z glasbo. Doslej je prepevala v raznih pevskih sestavih in se tako dotaknila vseh zvrsti glasbe.

Še vedno prepeva v skupini Šentviških 5. Večino svojega prostega časa tako posveča glasbi. »Moj glas odpira srca ljudem, saj prepevam iz srca. In kar pride iz srca, gre do njega.«

Program tokratnega koncerta je vseboval pesmi, ki nas spremljajo od zibelke do groba, in je obiskovalcem pričaral nepozaben večer. Cerkev je bila zapolnjena do zadnjega kotička, odzivi pa so bili polni presežnikov. Ker je bil večer res izjemen, so ga nadgradili tudi z veselim druženjem, kjer so nazdravili s kozarcem vina iz kleti Emino. Vstopnine za koncert ni bilo, prostovoljne prispevke so organizatorji namenili za obnovo šmarske župnijske cerkve.

SO

Foto: JOŽE ŠEPEC