Glasujte za naj maturanta in Cityband

Na natečaj za Cityband se je letos prijavilo kar 13 mladih še neuveljavljenih glasbenih skupin. Zanje lahko glasujete na FB-strani Citycentra Celje in določite enega od zmagovalcev Citybanda.

Natečaj deveto leto zapored organizira Citycenter Celje in ga s finalnim nastopom dveh najboljših skupin in z velikim koncertom skupine Mi2 podarja vsem mladim ob zaključku šolskega leta. Ta bo 14. junija ob 13. uri na Glavnem trgu v Celju. Zmagovalec po izbiri občinstva bo prejel darilne bone Desetak v vrednosti 500 evrov. Drugega zmagovalca bo izbrala strokovna komisija in bo osvojil dva snemalna dneva v profesionalnem studiu. Obe zasedbi pa bosta nastopili na prireditvi na Glavnem trgu, mlade pa bo navduševala še skupina Mi2.

Mnogim mladim glasbenim skupinam je bil ravno Cityband odskočna deska za resnejšo uveljavitev na slovenski glasbeni sceni. Med njimi omenimo le nekatere: Spotless Minds, DreamOn, Alice Blue in Lumberjack.

Na prireditvi na Glavnem trgu bo naša medijska hiša podelila tudi nagrade letošnjima zmagovalcema akcije Naj maturantka in naj maturant, ki bosta prejela pametna telefona Samsung Galaxy S9, ki ju podarja podjetje Novatel. Eden od glasovalcev pa bo prejel darilne bone Desetak Citycentra Celje v vrednosti 250 evrov. Za svojega favorita maturantske akcije lahko glasujete s pomočjo kuponov v Novem tedniku, in sicer do ponedeljka, 10. junija!

Z lanske prireditve Cityband in zaključka akcije Naj maturantka in naj maturant NT&RC, na kateri je zaigrala tudi zasedba The Tooth in the Sky, ki je zmagala v glasovanju poslušalcev. (Foto: GrupA)