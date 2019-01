Glavni del bo v Turčiji

Nogometaši Celja so prvi letošnji trening opravili na Olimpu, na igrišču z umetno travo. Po uvodnih testiranjih bo sledil temeljit zdravniški pregled pri klubskem zdravniku Sašu Đuriću. 16. januarja bodo igralci in strokovno vodstvo na sodniškem seminarju, med 28. januarjem in 11. februarjem pa se bodo pripravljali v turški Antalyji. Tam bodo odigrali vsaj štiri tekme. S tretjeligašem Šampionom bo Celje igralo že čez enajst dni. Pred nadaljevanjem prvenstva je 16. februarja predviden obračun z avstrijskim prvoligašem Wolfsbergerjem.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi pripravljalni tekmi v gosteh izgubila proti Franciji z 29:21. Košarkarji so odigrali tri od štirih prvih tekem četrtfinala slovenskega pokala. Šentjur ni imel večjih težav s Heliosom, premagal ga je s 84:60. Royce Wooldridge je dosegel 20 točk, Miloš Pešić 19. Rogaška je morala v svoji dvorani priznati premoč Olimpiji za tri točke. Drugoligaš Plama Pur se je Hopsom dobro upiral le v prvi četrtini, moštvo Boštjana Kuharja je na Polzelo prineslo 16 točk naskoka. Povratni obračuni bodo v ponedeljek. Celjski hokejisti so na svojem ledu v tekmi državnega prvenstva morali priznati premoč Jeseničanom. Prejeli so deset golov, častnega je v zadnji minuti dal Matic Zupanc po podaji Aljaža Ogrizka.

DŠ

Foto: NK CELJE