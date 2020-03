Gledališče Celje, kino, muzeja zaenkrat delujejo normalno

V zvezi z včerajšnjo odredbo ministra za zdravje, Aleša Šabedra, v zvezi s prepovedjo organiziranih javnih prireditev, na katerih se zbira več 500 ljudi, smo se pri večjih organizatorjih kulturnih dogodkov v Celju pozanimali, kako bodo v ravnali glede izvedbe svojih prireditev. Zlasti v luči ministrovega poziva organizatorjem naj razmislijo, če je treba nujno izvesti dogodke, na katerih se sicer zbere manj kot 500 ljudi.

V Gledališču Celje so nam povedali, da zaenkrat delujejo naprej po načrtih, če pa bo prišlo do kakšnih sprememb, bodo to objavili na svojih informacijskih kanalih, torej na spletni strani in po drugih poteh. Že v petek so sicer sporočili, da za danes, zaradi bolezni v ansamblu, odpade predvideni koncert ob Dnevu žena, Mascara Quartet, v nedeljo 8. marca, ob 19.30 v veliki gledališki dvorani. Vsem, ki so vstopnice že kupili, bodo povrnili denar. Še en predvideni dogodek ob dnevu žena, predstava na Malem odru, Ljubi moj, Elain Murphy, nocoj ob 19.30, pa je še naprej načrtovana za izvedbo.

Tudi v Mestnem kinu Metropol bodo filmske projekcije še naprej predvajali po predvidenm sporedu, danes popoldan so tako na sporedu tri predstave.

V Pokrajinskem muzeju Celje prav tako normalno izvajajo svojo redno dejavnost in zaenkrat ne načrtujejo nobenih sprememb, tudi današnje javno vodenje po predstavi Grofje Celjski ob 11. uri bodo izpeljali tako kot je predvideno. Kot je povedal Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celja, pa bodo odpovedali za konec meseca predvideni mednarodni arheološki simpozij, ki so ga nameravali izvesti v prostorih svojega muzeja.

Nobenih spremembe zaenkrat tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje, je sporočil direktor Tonček Kregar, ki je ob tem še dejal, da se bo o nadaljnjih korakih v ponedeljek posvetoval na ministrstvu za kulturo.

Ob tem sklenimo, da je za obiskovalce današnjih kulturnih prireditev in tistih v naslednjih dneh priporočljivo, da spremljajo spletne strani organizatorjev prireditev, saj bodo tam bržčas najprej seznanjeni z morebitnimi spremembami.

ROBERT GORJANC