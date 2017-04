Glede na vreme dobrodošel prihod Zelenega Jurija

Učenci in učitelji osnovne šole Primoža Trubarja in podružničnih šol iz Debra in Rečice po ulicah Laškega pripravili tradicionalni sprevod Zelenega Jurija. Gre za ključni dogodek v okviru Jurjevanja v Laškem, ki ga šole pripravljajo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Možnar.

Priprave na sprevod se začnejo že februarja, eno od ključnih opravil je izbira Zelenega Jurija. “Zaradi dolžine sprevoda vsako leto izberemo dva učenca iz četrtih razredov, ki morata biti močna in velika fanta, saj nošenje 10 kilogramov težke oprave ni mačji kašelj,” je povedala Petra Velikonja, učiteljica 2.b razreda na Osnovni šoli Primoža Trubarja, ki že petnajst let vodi sprevod Zelenega Jurija po ulicah Laškega.

Eden od dveh takšnih velikih in močnih fantov, izbran brez žreba, je bil letos Mišo Mehle, učenec 4. a razreda Osnovne šole Primoža Trubarja, ki je povedal, da mu nošenje obleke Zelenega Jurija ni bilo prehudo breme in je bil bil vesel, da mu je letos pripadla ta vloga.

Lepo sončno, čeprav nekoliko hladno vreme, je na ulice spet privabilo številne radovedneže, ki so lahko uživali v pomladni razigranosti mladih. Vidno zadovoljen je bil tudi župan Občine Laško Franc Zdolšek:

Šego čaščenja Zelenega Jurija kot znanilca pomladi v Laškem, z vmesno daljšo prekinitvijo, negujejo že več kot 130 let.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA