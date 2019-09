Gluhi niso drugačni, le slišijo ne, poleg tega so premalo slišani

Gluhost je najtežja oblika invalidnosti. Ljudje, ki slišimo, na to pogosto nismo pozorni. Opazimo, da gluhi lahko delajo, vozijo, se ukvarjajo s športom. Na drugi strani jim tega vedno ne omogočimo. A kljub temu so številni slišeči ovirani pri dojemanju sveta gluhih. Včasih je bila gluhost tabu in tudi danes so gluhi pogosto na robu družbe. Ampak ne zaradi svoje gluhosti. Zaradi gluhosti slišečih, države in na žalost zaradi številnih predsodkov, ki jih v družbi ne bi smelo biti. Svet gluhih je tudi naš svet. Nismo različni. Smo enaki. Enakopravni in enakovredni. Čas je, da začnemo tako tudi živeti.

Celoten intervju je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika. V intervjuju tudi o tem, kako težko je danes pri izobraževanju in iskanju zaposlitve mladim, ki so gluhi, in kako je za gluhe poskrbljeno v zdravstvu. Kako je sploh danes urejen status gluhih in naglušnih v Sloveniji? V Novem tedniku še o tem, da je od 16. do 21. septembra mednarodni teden gluhih in naglušnih ter o številnih dogodkih, ki jih v tistem tednu pripravlja Društvo gluhih in naglušnih Celje.

»Resolucija Organizacije združenih narodov omenja, da je gluhost najtežja oblika invalidnosti, čeprav se navzven morda ne vidi, kaj to pomeni,« pravi Aleš Peperko, predsednik celjskega društva gluhih in naglušnih. Tudi sam je gluh od drugega leta, ko so ga zaradi obolenja z ošpicami zdravili z zdravili, ki so danes prepovedana. Zapleti so prinesli popolno gluhost. Njegovi hčeri, 21-letna Deja in 24-letna Daša, sta prav tako gluhi, gluha je tudi njegova sedanja partnerka Vanja Jekić, s katero ima triletnega sina Alvina, ki težav s sluhom nima. Pred leti, ko smo v Novem tedniku predstavljali njegovo družino, nam je dejal, da je gluhost preizkušnja, ki človeka nauči vztrajnosti. Z njim in s tolmačem slovenskega znakovnega jezika Boštjanom Jerkom smo se pogovarjali v Društvu gluhih in naglušnih Celje.

»Najtežja invalidnost pomeni, da smo gluhi najslabše izobraženi, v službah najslabše plačani in v slišeči družbi pogosto izločeni ter s tem tudi slabše obveščeni. Gluhost je najtežja oblika invalidnosti tudi zato, ker gluhi brez tolmača ne moremo komunicirati s slišečimi, torej smo odvisni od tolmačev. Na predavanjih, v šolah, v zdravstvu, povsod mora biti tolmač zraven, da dobimo 100-odstotno točne informacije. Če omenimo izobraževanje, država sicer učencem, dijakom in študentom zagotavlja tolmača, a le za določeno število ur. Ko te ure porabimo, so šolajoči gluhi prepuščeni sami sebi. In to je težava. Čeprav zakonodaja predpisuje, da morajo univerze zagotoviti tolmače študentom, se fakultete pogosto izgovarjajo, da denarja zanje ni.«

Torej je kljub vsemu gluhost še vedno tabu za družbo? Ali smo kot družba vsaj malo napredovali v zadnjih nekaj desetletjih?

Razlika je. Pred tridesetimi leti, ko javnost o gluhih in naglušnih še ni bila tako osveščena, je bilo res slabše. Družba nas zdaj bolj sprejema, bolj razume naše težave. Prej ni bilo tako, včasih, ko smo gluhi uporabljali kretnje, torej znakovni jezik, so nas čudno gledali, nekateri so celo mislili, da se prepiramo. Obstaja pa še vedno stereotip, da gluhi marsičesa nismo zmožni. Visoko izobraženih gluhih je v Sloveniji samo odstotek. Ti ljudje imajo diplomo, magisterij ali doktorat, ampak v službo jih ne sprejmejo zaradi komunikacijske ovire. Medtem ko so v tujini visoko izobraženi gluhi na visokih delovnih mestih, je pri nas na tem področju še vedno velik zadržek.

Je razlog za to v tem, da je država vsa ta leta potiskala sistemsko rešitev gluhih na stran? Kak delež krivde je na državi? Je v bistvu država gluha do gluhih?

Znano je, da morajo na primer javne ustanove zaposliti določen odstotek invalidov. Ampak v zakonodaji piše »invalide«. Kaj želim povedati? Da s takšno razlago neka ustanova raje zaposli ljudi z drugačno invalidnostjo kot z gluhostjo, ker je z njimi lažje komunicirati. Delodajalci se ustrašijo, ko pride do vprašanja, kako bodo komunicirali z gluhimi. Rad bi videl, da so v tej skupini invalidov, ki jih ustanove morajo zaposliti, tudi gluhi. Poznam primer dveh članov našega društva, ki sta se želela zaposliti v eni od občin. Poslala sta prošnjo, vendar odziva nista dobila.

Država ni kriva za to, če se delodajalec ne zna pogovarjati z gluhim. Torej so v veliki meri krivi ljudje, ki se gluhosti bojijo. Gluhi bi se moral prilagoditi slišečim, medtem ko se ne zavedamo, da bi moralo biti tudi obratno.

Žal je tako. Gluhi in naglušni vemo, da smo sposobni dobro delati, biti celo vodje oddelkov in s tem prevzeti odgovornost. Ampak možnosti za to v Slovenji ni. V naši državi ne poznam nobenega gluhega ali naglušnega, ki bi bil v nekem podjetju vodja. Še vedno je gluha oseba samo delavec, s čimer je manj cenjen. Vem pa, da so gluhi zelo pridni. Delajo po normi in še bolj. Ampak žal v Sloveniji delodajalci tega še ne prepoznajo.

Gredo gluhi iz naše države morda raje delat v tujino? Kako je tam?

Poznam primer, ko je gluhi magister farmacije iz Slovenije odšel na Dunaj. Tam so ga takoj zaposlili in sprejeli. Tu bi lahko sanjal samo o tem. V tujini lahko gluhi vozijo težka tovorna vozila, pri nas to še vedno ni dovoljeno. Dva znanca si to želita delati, a ne moreta. Na Japonskem gluhi lahko vozijo avtobuse. Čas in tehnologija sta napredovala, pri nas pa nekateri še vedno mislijo, da gluhi ne morejo voziti. V tujini je tudi v zdravstvu zaposlenih veliko gluhih medicinskih sester in zdravnikov in še bi lahko našteval.

Celoten intervju je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA