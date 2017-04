Vrtec Dobje je bil prvi, ki nam je odprl svoja vrata, ko smo pred dvema letoma na straneh Novega tednika zavrteli Otroški vrtiljak. In z velikim veseljem so nas povabili tudi tokrat. Da se med malčki v Dobju res veliko dogaja, smo lahko spremljali vse leto.

Tokrat smo z njimi vrtnarili, sprehajali dojenčke in se s starimi starši igrali že skoraj pozabljene igrice.

Foto: SHERPA

Več fotografij pa si oglejte v Novem tedniku 27. aprila 2017.