Golf igrišče zdaj samo še pašnik

Na okrožnem sodišču v Celju je bil v torek poravnalni narok v zadevi Golf kluba Jelšingrad proti Občini Šmarje pri Jelšah. Direktor kluba Damjan Gobec po prekinitvi pogodbe za vložek v zemljišče od občine zahteva 1.650,000 evrov odškodnine. Ker poravnava ni uspela, bo zaslišanje vpletenih strani in prič 13. marca.

Zaplet korenini v pogodbi med Golf klubom Jelšingrad oziroma njegovim direktorjem Damjanom Gobcem ter lastnikom republiškim Skladom kmetijskih zemljišč. Desetletna pogodba namreč ni opredeljevala vrednosti vlaganj v zemljišče. Ko je zakon občine zavezal, da so prevzele vsa stavbna zemljišča, je tudi golf igrišče prešlo v pristojnost šmarske občine. Ta poplačila vlaganj ni hotela prevzeti na svoje breme. A kot pravi njen pooblaščenec odvetnik Marjan Feguš, ni s svojimi ravnanji z ničemer povzročila prekinitve dejavnosti golf kluba. Najemnik, Golf klub Jelšingrad oziroma Damjan Gobec pa nasprotno trdi, da je občina odgovorna za nastanek milijonske škode, ki jo je utrpel zaradi propadlih vlaganj v igrišče. Tokrat za medije zadeve ni hotel komentirati. Odvetnik Marjan Feguš pa je njegove zahteve označil za neutemeljene:

Tudi pravni temelj neupravičene bogatitve občine po Feguševih besedah trenutno ne vzdrži. »Vsaj na tej stopnji ne. Dejstvo je, da je teren v naravi trenutno pašnik.«

In to je največja tragika celotne zgodbe. V Sloveniji namreč prostorsko umeščenih golf igrišč z 18 luknjami ni prav dosti. Turistične in razvojne možnosti so velike. A glede na dolgotrajno pravdo, ki se obeta, in lastniške zaplete okrog dvorca Jelšingrad to v Šmarju še nekaj časa ne bo štelo prav dosti.

StO