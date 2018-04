Gore, kot jih je videl Pelikan

V Fotoateljeju in galeriji Pelikan, ki je del Muzeja novejše zgodovine Celje, je na ogled občasna razstava mojstra Josipa Pelikana. Avtorja razstave, ki nosi ime Edino, kar me še privlači, je narava, sta Bronica Gologranc Zakonjšek in Aleksander Žižek.

Narava je Josipa Pelikana vedno privlačila. Ljubezen do nje, še posebej do gora, je začel gojiti že kot član idrijskega planinskega društva, kasneje pa je s celjskimi planinci pogosto zahajal v Savinjske Alpe. V Muzeju novejše zgodovine Celje hranijo zbirko približno 3000 fotografij gora in hribov iz 30-ih let 20. stoletja. V fotoateljeju je na ogled 44 črno-belih fotografij, pravi soavtorica razstave Bronica Gologranc Zakonjšek.

Pelikanove fotografije so bile leta 1941 objavljene v Planinskih vestnikih in izdajah Olepševalnega društva Celje, katerega član je bil. Morda celo najbolj znana iz te zbirke je fotografija Okrešlja, ki je zimsko razigrana, z igro senc, svetlobe in strminami vrhov v ozadju. Nahaja se v tretji knjigi zbirke Iz naših gora, ki jo je izdalo Slovensko planinsko društvo leta 1940. Kot sta opazila avtorja razstave, se je pokrajina v slovenskih gorah skoraj sto let kasneje zelo spremenila.

Da boste bolje spoznali naš planet in se ozavestili, kako je pomembno, da ga varujemo, si v Muzeju novejše zgodovine Celje oglejte še razstavo Zemlja pleše.

BGO