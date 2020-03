Gorenje državi doniralo zaščitne maske

Iz družbe Hisense Gorenje so sporočili, na popoldanski konferenci pa je to potrdil tudi novi predsednik vlade Janez Janše, da so v dogovoru z vlado državi donirali 10.000 zaščitnih mask iz svoje zaloge.

V prihodnjih dneh bomo ob podpori matične družbe Hisense na Kitajskem poskrbeli za dobavo še dodatnih zaščitnih materialov in opreme, ki jo v Sloveniji nujno potrebujemo in je trenutno primanjkuje. »Januarja, ko so se s podobno situacijo srečevali na Kitajskem, smo prav tako pomagali z dobavo zaščitnih mask, le da v obratni smeri. S pomočjo številnih slovenskih in evropskih dobaviteljev nam je uspelo zagotoviti dovolj zaščitne opreme za naše kolege na Kitajskem, za kar se vsem, ki so pri tem pomagali, znova zahvaljujem. Situacija se je obrnila in zdaj pomoč potrebuje Slovenija, zato je prav, da vrnemo uslugo in storili bomo vse, kar je v naši moči, da tudi prek podjetja Hisense zagotovimo čim več zaščitne opreme za slovenske zdravstvene delavce,« je dejal glavni direktor družbe Gorenje Chao Liu. Z dobavo zaščitnega materiala in opreme bo prav tako pomagala LR Kitajska, ki je prek veleposlaništva Sloveniji že ponudila pomoč.

LKK, foto: Gorenje