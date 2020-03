Gorenje in Teš še zaostrila ukrepe

V podjetjih Gorenje in Termoelektrarna Šoštanj so za preprečitev pojava koronavirusa uvedli številne dodatne preventivne ukrepe. Cilju ukrepov je kar se da zaščitili zdravje zaposlenih in hkrati preprečiti motnje v proizvodnji in poslovanju.

Novi ukrepi v Gorenju med drugim vključujejo merjenje temperature zaposlenim pred vstopom v podjetje. V jedilnici velja poseben režim, med ljudmi mora biti varnostna razdalja najmanj en meter, za isto mizo lahko sedita le dva zaposlena, vendar ne smeta sedeti nasproti drug drugega. Zaposleni v pisarnah ne hodijo v jedilnico, temveč dobijo malico v pisarno. Zaposleni morajo od minulega torka znotraj varovanega območja Gorenja nositi zaščitne maske, ki jih priskrbi podjetje, skrbeti za ustrezno higieno rok in kašlja ter za higieno delovnega mesta, kar med drugim vključuje razkuževanje delovnih površin. Namesto sestankov v Gorenju priporočajo Skype konference in telefonske konference. Zbiranje večjega števila sodelavcev na istih mestih, na primer v pisarnah, jedilnici in mestih za kajenje, odsvetujejo. Za vse sodelavce, ki bi lahko bili v preteklih tednih izpostavljeni virusu po Evropi, še vedno veljata ukrep karantene in dela od doma. Poseben režim so uvedli tudi za obiskovalce, čeprav poslovne obiske v Gorenju večinoma odsvetujejo.

V Termoelektrarni Šoštanj so osebe, ki so se vrnile z območij, kjer je povečana možnost okužbe s koronavirusom, obvestili, naj se samoizolirajo oziroma naj ne prihajajo v službo. Odpovedali so vse sestanke, razen internih. Pri recepciji v upravni stavbi so namestili termo kamero. Kamera receptorja opozori na povišano telesno temperaturo, nato zaposlenemu ali obiskovalcu temperaturo pristojni izmerijo še z infrardečim merilnikom. Osebam s povišano telesno temperaturo vstop v prostore Teša ni dovoljen. Za osebe, ki bi imele povišano telesno temperaturo, so pripravili poseben kontejner, ki je nameščen nasproti glavnega vhoda. Odpovedali so vse oglede elektrarne, ekskurzije ter dneve odprtih vrat. V Teš so za vse zaposlene zagotovili tudi ustrezne zaščitne maske in razkužila.

TS

Foto: Andraž Purg GrupA