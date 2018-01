Gorenje lani z več kot milijonom evrov čistega dobička

Čeprav je Gorenje že novembra opozorilo, da vseh načrtovanih ciljev ne bo moglo izpolniti in da je dobiček ogrožen, je skupina po včeraj objavljeni oceni lani ustvarila 1 cela dve milijona evrov čistega dobička. Prihodki znašajo milijardo 307 milijonov evrov, kar je skoraj 4 odstotke več kot predlani.

K rasti so najbolj pripomogli višji prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem Vzhodu ter na trgih Amerike, Azije in Avstralije.

Za letos v Gorenju načrtujejo nadaljnjo rast prihodkov in tudi čistega dobička, ki naj bi bil od lanskega višji za skoraj 7 milijonov evrov. Še naprej naj bi povečevali prodajo na trgih zunaj Evrope ter okrepili deleže na pomembnih evropskih trgih. Med gospodinjskimi aparati načrtujejo največjo, 14 in pol-odstotno rast prodaje pralno sušilnih aparatov. Prodaja kuhalnih aparatov naj bi se povečala za 13 odstotkov, pralno pomivalnih aparatov pa za 7 odstotkov in pol. Letos naj bi Gorenje svoje čiste finančne obveznosti znižal za 75 milijonov evrov, predvsem zaradi prodaje družb, ki ne sodijo v njegovo osnovno dejavnost. Oceno poslovanja in gospodarski načrt za leto 2018 je že obravnaval nadzorni svet Gorenja.

Seznanil se je tudi s postopki, povezanimi s posojilom ruski družbi Intersolar. Ker so bili vsi postopki zaključeni v letu 2012 in je bilo posojilo skupaj z obrestmi že v celoti poplačano, je nadzorni svet sklenil, da se s tem primerom ne bo več ukvarjal. Na predlog predsednika uprave Franja Bobinca in revizijske komisije pa se je odločil, da se v najkrajšem možnem času pregleda sponzoriranje ruskega nogometnega kluba Torpedo.

