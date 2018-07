»Gosta ne moremo zapreti v zlato kletko«

Začela se je glavna turistična sezona, ki pomeni vrhunec sezone tudi za slovenska zdravilišča. V zadnjem obdobju, po letih krize, so si ta precej opomogla in beležijo rekordne rezultate, tako po nočitvah kot po prihodih gostov. Seveda takšni odlični rezultati ne pomenijo, da se v zdraviliščih cedita le med in mleko in da ni nobenih težav, ki jih je še treba razrešiti ter izzivov, s katerimi se je še treba soočiti. O vsem tem smo se pogovarjali z Iztokom Altbauerjem, direktorjem Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ).

Kako kaže z zasedenostjo v zdraviliščih, vaših članicah, gre letos znova za rekordne številke pri nočitvah in obiskih?

Podatki iz zdravilišč za prvih pet mesecev kažejo, da so bile namestitvene zmogljivosti v hotelih zelo dobro zasedene, prav tako so tudi ob začetku poletja. Ob tem velja še poudariti, da poletni meseci privabijo goste tudi v druge nastanitvene kapacitete, kot so apartmaji, kampi, mobilne hišice, gostje pa prihajajo tudi s svojimi avtodomi.

Ali se vse te dobre številke o nočitvah odražajo tudi v poslovnih izidih zdraviliških podjetij? Kako stabilno poslujejo zdraviliška podjetja, ki so člani skupnosti?

Nedvomno se ti dobri rezultati odražajo tudi v poslovanju. Od desetih zdraviliških podjetij, ki so člani skupnosti, jih je devet poslovalo pozitivno. Sicer pa lahko gre tudi za bistvene razlike v kazalcih: po eni strani je lahko v zdravilišču izredno dobra zasedenost, vendar ob nedoseganju visokih cen, to ni zaznavno v končnem poslovnem izkupičku. V tem poslovnem loncu je veliko dejavnikov, ne govorimo samo o doseženih cenah, marveč je treba upoštevati tudi stroške, teh pa je v zdraviliški dejavnosti veliko. Pri njej namreč ne gre le za klasični turizem, saj je vanjo vključeno tudi zdravstvo, bazenske storitve, upravljanje z vodami, koncesije, energija, ki jo porabimo ogrevanje, ohlajevanje ali čiščenje vode itn.

ROBERT GORJANC

Foto: SSNZ