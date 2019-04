Gostinska osvežitev v Šmarju

Uspešno šmarsko podjetje Pišek – Vitli Krpan, ki je znano predvsem po proizvodnji traktorskih gozdarskih vitlov, se podaja v gostinstvo. Ustanovitelj in lastnik podjetja Franc Pišek je v začetku leta iz stečajen mase propadlega Štormana odkupil lokal v Šmarju pri Jelšah. Prenovljeno gostišče danes odpira svoja vrata.

Domači podjetnik Franc Pišek, ki je lokal kupil in ga tudi v celoti prenovil, je vodenje zaupal domačinu, izkušenemu gostincu Toniju Goležu. Ta si želi, da bo gostilna znova postala priljubljeno zbirališče Šmarčanov in da bodo k njim zavili tudi gosti od drugod. K sodelovanju je najemnik že povabil številne lokalne ponudnike. Poleg kulinarike bo velik poudarek dal tudi vinom, pri čemer napoveduje sodelovanje z lokalnimi vinarji. Golež, ki višine najemnine ne razkriva, bo sprva novo kulinarično zgodbo pisal skupaj s še 13 sodelavci. Poleg stalne in a la cart ponudbe ter hišnih specialitet bodo v ospredju malice. Z njimi bodo vsak dan oskrbeli 250 zaposlenih v družbi Pišek -Vitli Krpan. Prav to je bil tudi eden od povodov, da se je podjetje odločilo investirati v gostinstvo. Sočasno želijo tako dodatno prispevati k razvoju lokalne skupnosti. Ob današnjem odprtju bo podjetje Pišek-Vitli Krpan šmarski osnovni šoli podarilo 1000 evrov in 500 evrov družini Jurše, ki ji je nedavno pogorela hiša.

Kmalu tudi prenočišča?

Čeprav se gostinska zgodba, ki je že povezala številne lokalne ponudnike, šele začenja, ima tako najemnik lokala kot tudi lastniki že načrte za nadaljnji razvoj. Razmišljajo predvsem v smeri ureditve prenočišč. V večnamenskem poslovno stanovanjskem objektu so poleg obnovljene gostilne Krpan in stanovanj še prostori Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Center se bo verjetno že letos poleti preselil v Šmarski hram, prostore pa naj bi kupilo in v sobe preuredilo prav podjetje Pišek – Vitli Krpan.

LKK