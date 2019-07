Glavne naloge: izvajanje sečnje in izdelave gozdnih sortimentov po delovnih nalogih, izvajanje gojitvenih in varstvenih del, sodelovanje pri spravilu lesa, izvajanje vseh ostalih potrebnih del v gozdu, čuvanje in vzdrževanje delovnih sredstev … Fagus Gis, gozdarske storitve, izobraževanje in svetovanje, d. o. o., Vrhole pri Slovenskih Konjicah 35, 2316 Zgornja Ložnica. Prijave zbiramo do 17. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.