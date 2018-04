Grad v modrem opozarja na težave avtistov

Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu bo Stari grad danes zasijal v modri barvi. Podobno bodo po Sloveniji danes osvetljene še nekatere druge javne zgradbe, saj se vse več občin odloča za podporo prizadevanjem Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije.

Ta želi na ta način ozaveščati, da je med nami vse več ljudje z avtizmom, ki potrebujejo primerno obravnavo in pomoč ter enake možnosti za svoje delovanje. V Sloveniji zanje še vedno ni ustrezno poskrbljeno, pravi podpredsednica zveze za avtizem Sabina Korošec Zavšek.

Na današnji svetovni dan zavedanja o avtizmu bodo modro osvetljene tudi nekatere največje svetovne znamenitosti, kot so Empire State Building v New Yorku, opera v Sydneyju in Niagarski slapovi.

TC, foto: Božidar Močnik