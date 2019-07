Gradnja glasbene šole nekoliko zamuja

Gradnja Glasbene šole Šoštanj ne bo končana do začetka novega šolskega leta, kot je bilo predvideno. Med obnovo je eden od gradbenih inštitutov ugotovil, da obnova starega dela ni smiselna in da je treba stavbo v celoti zgraditi na novo. Dela so se tako zavlekla. Odprtje načrtujejo za konec septembra.

Enoto glasbene šole v Šoštanju obiskuje okoli 160 otrok, prostore uporabljata tudi številčni zasedbi, in sicer Pihalni orkester Zarja in Mešani pevski zbor Svoboda. Šoštanjski župan Darko Menih je prepričan, da je bilo rušenje starega zidu, kljub temu, da se je zaradi tega gradnja podaljšala, dobra odločitev.”Beton je bil na starem delu zelo slab. Bolje je, da je tako velika stavba, v kateri se bo zbiralo veliko ljudi, varna in da kasneje ne bo kakšnih nevšečnosti.”

Občina do sedmega avgusta izbira tudi ponudnika, ki bo najbolj ugodno dobavil notranjo opremo za glasbeno šolo. Gre za pohištvo ter za akustične obloge, Zanje obstaja posebna študija in kot je povedal Menih, bo imela vsaka učilnica svoje akustične zakonitosti.

TS