Gradnja polnilne postaje za mestne avtobuse

Končana bo predvidoma do sredine decembra, ko se bodo začele poskusne linijske vožnje

Eno zadnjih dejanj pri vzpostavljanju mestnega potniškega avtobusnega prometa v celjski občini je izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin ob Bežigrajski cesti. Avtobusi, ki bodo izvajali linijske prevoze, se bodo na tem mestu oskrbovali z ekološkim gorivom. Gradbena dela so se začela pred časom in bodo predvidoma končana do sredine decembra, ko naj bi tudi poskusno stekel mestni avtobusni promet.

Investitor projekta je Mestna občina Celje, v njenem imenu investicijo vodi javno podjetje Energetika Celje. Gradbena dela izvaja družba NRG iz Ljubljane, s partnerjem, celjskim podjetjem Simes ter še dvema podizvajalcema. Pogodbena vrednost del znaša 795 tisoč evrov, v kar ni všteta priprava projektne dokumentacije in še nekateri drugi manjši stroški.

O trenutnih delih na gradbišču Primož Posinek, vodja Tehničnega sektorja zemeljskega plina v Energetiki Celje:

Kot je še povedal Primož Posinek, je polnilna postaja zasnovana štiristezno, z dvema točilnima otokoma in štirimi polnilnimi priključki, z možnostjo nadgradnje s hitro polnilno električno postajo. V prvi etapi bo glede na pričakovan obseg uporabe objekta izveden en točilni otok, z dvema polnilnima priključkoma.

Po poskusnem zagonu naprav je zaključek gradnje in tehnični pregled objekta načrtovan za drugo polovico decembra, z novim letom pa bo polnilna postaja na Bežigrajski začela redno obratovanje.

ROBERT GORJANC

Foto: Energetika Celje