Grafike na temo Celja

V počastitev praznika Mestne občine Celje bodo v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli pregledno razstavo grafik Celje za Celje. Razstavljenih bo 140 grafik na temo arhitekture in zgodovine Celja. Umetnine je na mednarodni grafični delavnici Mihaila Lišanina v petnajstih letih ustvarilo 57 umetnikov iz 15 držav.

Avtorji grafik so večinoma akademsko izobraženi umetniki. Svoje vtise ob prvem srečanju s Celjem in celjsko zgodovino so prenesli na grafike, ki bodo zdaj na ogled na razstavi, pravi ustanovitelj in vodja mednarodnih grafičnih delavnic Mihailo Lišanin.

Najpogostejši navdih za grafike, keramične figure in lesene skulpture je bil Stari grad Celje.

Ob tokratni razstavi Muzej novejše zgodovine Celje organizira tudi grafični delavnici. Prvo bo izvedel diplomirani slikar Tomaž Milač, drugo bosta vodila akademska slikarja Narcis Kantardžić in Milan Todić. Razstavo bodo odprli ob 11. uri v Muzeju novejše zgodovine Celje. Za kulturni program bodo poskrbeli dijaki Gimnazije Celje – Center in kantavtorica Slavica Tesovnik.

BGO