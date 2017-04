Gregorjevo v Gotovljah

12. marca praznujemo gregorjevo, god sv. Gregorja, predvsem pa dan, ko se po starem verovanju »ženijo ptički«. Z gregorjevim je povezanih več tradicionalnih verovanj. Eno od teh pravi, da sv. Gregor prinaša luč in na ta dan »luč v vodo vrže«. Po ljudskem izročilu se do gregorjevega dan toliko podaljša, da so lahko delavci, ki so do tedaj delali ob svetlobi petrolejk, luč »vrgli v vodo«.

Učenci in učiteljice POŠ Gotovlje smo se odločili, da bomo tudi mi spuščali gregorčke. V šoli smo jih izdelali iz naravnih materialov, saj smo eko šola. V soboto, 11. marca, smo gregorjevo praznovali skupaj s starši. Najprej smo zanje v gasilskem domu pripravili kratek nastop. Nato smo se odpravili nazaj v šolo, kjer so nas čakali gregorčki. Vsak s svojim smo se odpravili do Ložnice. Pri Pižornovih nas je presenetila manjša pogostitev, ki so jo pripravili naši starši. Ko smo se šolarji naigrali in so se starši naklepetali ter smo se vsi malo okrepčali, smo bili pripravljeni na spust gregorčkov. Učiteljice so prižgale svečke, mi pa smo v spremstvu staršev spustili po vodi vsak svojega gregorčka. Pomagali so nam tudi starši, ki so plovila po potrebi odrinili od obrežja. Naši izdelki so veselo splavali po reki. Izgledalo je kot v pravljici, še posebej ker je na jasnem večernem nebu žarela polna luna.

Ta sobotni večer je bil za mnoge med nami prvi pravi gregorjev večer. Lepo je obiskovati podružnično šolo, ki nas učence preseneča s tako lepimi, zanimivimi, vedno novimi in nepozabnimi doživetji.

ŽIVA ŠTORMAN, 4. r,

POŠ Gotovlje