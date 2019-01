Gripa na pohodu tudi na Celjskem, a zaenkrat večjega izbruha še ni

Medtem ko zaradi povečanega pojava okužb z gripo nekatere slovenske bolnišnice že omejujejo ali prepovedujejo obiske bolnikov, do tega v Splošni bolnišnici Celje – vsaj do danes – še ni prišlo. Gripa je sicer na pohodu tudi na Celjskem, v službi za epidemiologijo celjske območne enote Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje pravijo, da je nekaj primerov gripe že potrjenih, vendar izbruha epidemije zaenkrat na Celjskem še ni. Je pa večje število tovrstnih okužb za to obdobje tudi značilen pojav.

Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je še vedno pravočasno cepljenje. To je priporočljivo za vsakogar, še posebej za starejše od 65 let, za bolnike s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, za diabetike in za osebe z imunsko oslabelostjo ter za majhne otroke in nosečnice.

Preventivni ukrepi so tudi dobra telesna kondicija, gibanje na svežem zraku, zdrava prehrana in pravilna higiena rok in kašlja. Kašljamo vedno v rokav roke in nikoli v dlan.

Zakaj tako, pojasnjuje direktorica celjske območne enote prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.:

Ključno je vedeti tudi naslednje:

Pri večini bolnikov zdravljenje s protivirusnimi zdravili ni smiselno. Priporočljiva so sicer zdravila za zniževanje telesne temperature v primeru vročine.

Jemanje antibiotikov v primeru gripe, edino če ni ni bakterijskih zapletov, pa je brez smisla in je lahko celo škodljivo.