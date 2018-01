Gripa na pohodu: v bolnišnici že prva omejitev obiska

Nekatere bolnišnice so te dni že sprejele ukrepe, da bi preprečile širjenje virusa gripe. Tudi v Splošni bolnišnici Celje bodo od jutri na Ginekološko-porodniškem oddelku omejili obisk na eno zdravo osebo. Ta pravila je treba upoštevati, v kolikor bodo omejitev še razširili tudi na ostale oddelke – saj so nosečnice, otroci in bolniki še toliko bolj izpostavljeni možnostim okužbe. Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci.

Na Celjskem je že zaznati porast števila obolelih z gripo.

Vodja celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.:

Najboljša preventiva, da ljudje ne zbolijo za gripo, je cepljenje, vendar se za to ne odloča veliko ljudi. Zato je ključnega pomena upoštevanje tudi drugih preventivnih prijemov.

Gripa je najnevarnejša za kronične bolnike, saj lahko pride do zapletov, za starejše od 65 let, za ljudi, ki imajo izrazito povečano telesno težo ter za majhne otroke in nosečnice. Po ocenah za gripo vsako sezono zboli do deset odstotkov prebivalcev, kar je do 200 tisoč prebivalcev v Sloveniji.

SIMONA ŠOLINIČ