Grozljiva zgodba o zanemarjanju starostnice sredi Celja

Pretekli teden smo v uredništvo dobili anonimno pismo o domnevnem zanemarjanju starejše ženske sredi Celja. Drugo anonimno pismo je istočasno prejela tudi celjska policija. Isti dan so policisti in socialni delavci – policijo smo klicali tudi mi – opravili ogled stanovanjske hiše, kjer naj bi starejša ženska živela. Našli so jo v neživljenjskih razmerah. Nepokretno žensko so takoj odpeljali v celjsko bolnišnico, po naših podatkih bodo njeno hčer ovadili zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja slabotne osebe. Ženska je namreč živela v izjemno hudih razmerah – tudi v kupu smeti.

Preverili smo, kaj se bo z njo zgodilo, in ugotovili, da imajo na policiji in CSD pogosto popolnoma zvezane roke. Kako je nasploh poskrbljeno za starejše, ki so skriti za štirimi zidovi, pri čemer se nikomur ne sanja, kako živijo in – ali so sploh živi? To je primer, ki kaže, kako je skrb za starejše v naši državi sistemsko še vedno neurejena, in na drugi strani na to, koliko je ljudem v družbi mar za sočloveka, ki živi za sosednjimi vrati. In to je primer, ki bi se lahko končal tragično, če ne bi prejeli anonimnega pisma, pod katerim je bil podpisan sosed. Torej vendarle je nekdo, ki si ne zatiska oči. S tem je morda rešil življenje.

Policija: »Živela je v nečloveških razmerah«

V anonimnem pismu, ki smo ga prejeli mi in celjska policija, so navedene grozljive domnevne podrobnosti o neurejenosti doma starejše ženske, med drugim tudi o tem, da je pred vrati ves dan stala hrana za starostnico, ki so ji jo pripeljali dostavljavci. Ker hčere ni bilo doma, da bi ji jo odnesla v hišo, naj bi jo pojedli mačke in ptiči. Pred hišo naj bi bil kup pošte, ki je nihče ne gleda, in podobno. Anonimnem pismu so bile priložene fotografije hiše, ki pa jih nismo objavili zaradi varstva osebnih podatkov.

»Ko je hčer ob neki priložnosti soseda vprašala, kje ima mamo, je dobila odgovor, da je v hladilniku. Očitno hči za svojo mater ne skrbi ustrezno oziroma jo zanemarja, zato so vse ustanove v 21. stoletju dolžne ukrepati in mater spraviti v inštitucionalno varstvo,« piše avtor pisma, podpisan samo kot »sosed«. Anonimka ne le da omenja neverjetne stvari, ki kažejo na stisko starejše osebe, ampak tudi odpira številna vprašanja, ki so v naši družbi, ko govorimo o starejših, na obrobju. Če anonimke »sosed« ne bi poslal, bi se ta zgodba lahko končala tragično. Stran od oči javnosti in ustreznih ustanov.

Tudi policija zgrožena

Po prejemu pisma smo v uredništvu takoj poklicali policijo, ki je isti dan prejela enak zapis. Le vztrajnosti policistov, ki so odšli na teren in se niso pustili odgnati, se je mogoče zahvaliti, da so žensko odpeljali v bolnišnico. »Verjetno sočasno, ko ste bili z anonimnim pisanjem občana seznanjeni v uredništvu, smo na Policijski postaji Celje prejeli pismo občanke, ki je bila v skrbeh za starejšo gospo. Na naslov bivanja starejše gospe v Celju sta tako odšla policistka in policist ter ugotovila, da je gospa, ki je nepokretna, živela v nečloveških razmerah. Okoli nje so bili kupi smeti. O zadevi sta takoj obvestila ekipo nujne medicinske pomoči in Center za socialno delo Celje. Gospo so odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer so jo oskrbeli,« so nam uradno sporočili iz Policijske uprave Celje. Glede ravnanja hčere, ki naj bi skrbela zanjo, policija zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja slabotne osebe. »Gospe in njene hčere v preteklosti nismo obravnavali niti nismo bili kakorkoli drugače seznanjeni z razmerami, v katerih je gospa živela. Občanki, ki nam je pisala, se zahvaljujemo za obvestilo in skrb,« še dodajajo na policiji.

K hčeri?

V hišo, kjer so jo našli, ženske niso vrnili, namestili naj bi jo v stanovanju pri hčeri. Po naših podatkih policijo in socialne delavce skrbi in jezi ravno to. Ampak drugače glede na zakonodajo ne gre. Ostarela ženska naj bi namreč odklanjala vse možnosti, ki so ji jih ponudili, tudi možnost namestitve v domu za ostarele. Prisilno tega nihče ne more narediti brez obširnega mnenja ustreznega izvedenca, ki bi lahko presodil, ali ženska ne more odločati o sebi. Po informacijah, ki jih imamo, naj bi hčerko in mamo v nadaljevanju poostreno in redno nadzorovali, predvsem njune bivanjske razmere. Ni izključena niti možnost nadaljevanja postopka, s katerim naj bi ugotavljali, ali lahko mati sploh odloča o svoji prihodnosti. Bo torej agonijo rešil postopek odvzema opravilne sposobnosti? Morda, a tudi za to sta potrebna birokracija in čas.

»Delavci centrov za socialno delo morajo ravnati v okviru svojih pristojnosti in zakonodaje, kar pomeni, da delavec centra ne more vstopiti v tuje stanovanje ›kar tako‹, po lastni presoji, ampak mora obisk napovedati in pojasniti, zakaj prihaja. Lahko sicer pride z namenom, da opravi obisk, vendar če mu posameznik vstopa ne dovoli, tega obiska ne more opraviti,« pojasnjujejo na CSD Celje.

»Tudi če center meni, da bi bilo za uporabnika najbolje poskrbljeno z namestitvijo v inštitucionalno varstvo, pri čemer on to odločno odklanja ter želi, da skrbi zanj njegov otrok, čeprav je po običajnih merilih ta otrokova skrb zanj pomanjkljiva, uporabnika ne sme in ne more namestiti v inštitucionalno varstvo oziroma dom starejših občanov proti njegovi volji,« pravijo na CSD Celje.

Proti volji je mogoče posameznika namestiti v inštitucionalno varstvo le s sklepom sodišča. Po neuradnih podatkih, ki jih imamo, obstaja velika možnost, da ravno zaradi slednjega celjski center za socialno delo v primeru, o katerem poročamo, še ni rekel zadnje besede.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA