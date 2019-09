Grožnje z bombo, policija evakuirala več kot tisoč ljudi

Policisti iščejo neznanca, ki je včeraj, okoli 22.30 ure lažno sporočil, da je v novem hotelu na območju Žalca, nastavljena bomba.

V času sporočila je bila namreč v hotelu večja prireditev, na kateri je bilo okoli tisoč gostov. Ti so bili v prireditvenem šotoru, medtem ko je bilo v prostorih hotela še dodatnih 200 ljudi, med njimi tudi zaposleni.

»Vse obiskovalce hotela, prireditve in zaposlene smo evakuirali ter prostore pregledali. Ugotovili smo, da v hotelu oziroma njegovi bližini ni bilo eksplozivnega telesa in da je neznani storilec lažno sporočil, da grozi nevarnost,« so sporočili iz Policijske uprave Celje. V omenjenem primeru kriminalisti tako zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja zloraba znamenj za pomoč in nevarnost.

SŠol