Z Gustavom Ipavcem celo vreme bolj prijazno

Uvod v Šentjurjevo 2017 je bila tudi letos svečana akademija Mestne skupnosti Šentjur, ki je bila tokrat prav na praznik 20. aprila. V petek so fantje s Kamenega lastnoročno postavili mlaj, v soboto pa je pisan vrvež polnil Zgornji trg od jutra do večera. Danes, v nedeljo, je v župnijski cerkvi tradicionalna sveta maša v čast farnemu zavetniku sv. Juriju.

Dogajanje je vse dni budno spremljal legendarni šentjurski župan Gustav Ipavec, ki ga je že tretjič upodobil sodelavec Radia Celje Luka Žerjav. Dogajanje so popestrili še nekateri drugi liki iz šentjurske zgodovine. 30-metrsko smreko je iz kalobškega gozda prispeval Drago Kovačič. Pri postavljanju so fantom s Kamenega prišle pomagat še močne roke iz Svetega Štefana, Loke pri Žusmu in Gorice pri Slivnici.

Najboljše šentjurske dobrote

Razglasili so tudi najboljša vina, salame in kruh. Protokolarno vino Gustava Ipavca bo v tem letu modra frankinja Antona Krofla. Steklenice z imenom Benjamina Ipavca bo s sauvignonom napolnil Edvard Kolar, vino Josip Ipavec pa je postal rumeni muškat Jureta Zdolška. Med 75 vzorci so jih šest izločili, 31 jih je prejelo zlato, 36 srebrno in eno bronasto priznanje. Ocenili so tudi 28 kruhov, od katerih jih je bilo 22 vrednih zlata, enemu so podelili srebro in petim bron. Med 16 vzorci salam je bilo zlatih pet, dve srebrni in dve bronasti. Naj salamo je pridelal Alojz Krajnc.

Petkov večer je bil sicer posvečen Šentrocku, ki je dodobra razgrel kakih 1700 obiskovalcev. Zvezde večera so bili člani skupine Mi2, nastopili pa so še Ars Groova, Hamo&Trubute 2 Love in Help! A Beatles tribute.

V soboto z vlakcem čez Šentjur

Vlakec je povezoval dogajanje v Zgornjem trgu in Muzej Južne železnice. Na šentjurjevem sejmu je letos svoje izdelke in pridelke ponujalo okrog 60 ponudnikov. Na tekmovanju v kuhanju kisle župe so se pomerili šentjurski pevski zbori, med katerimi je zlato kuhalnico odnesel Moški pevski zbor skladateljev Ipavcev. Člani mladinskega centra so v galeriji Zgornji trg predstavili zasnovo sobe pobega. Ta naj bi s temo šentjurske kulturne in naravne dediščine v Zgornjem trgu zaživela tudi trajno. Na Šentjurjevih igrah je slavila Krajevna skupnost Gorica pri Slivnici. Večer so zaokrožili še revija narodnozabavnih ansamblov občin Šentjur in Dobje ter prava šentjurjeva veselica.

StO

Foto: GrupA