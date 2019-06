Celjska občina je lani odkupila Pelikanovo hišo z ateljejem, od maja letos pa z njo upravlja Muzej novejše zgodovine Celje. Hiša s 120-letno zgodovino bo jeseni dobila nove vsebine.

Originalni stekleni fotografski atelje je bil zgrajen leta 1899 in se kot dislocirana enota Muzeja novejše zgodovine Celje nahaja v Razlagovi ulici. Vse od konca prve svetovne vojne je v njem deloval znani celjski fotograf Josip Pelikan. Danes je atelje kulturni spomenik državnega pomena, saj je edini ohranjeni primer tovrstnega steklenega fotografskega ateljeja v Sloveniji in eden redkih v Evropi. V ateljeju je na ogled stalna muzejska postavitev, ki priča o bogatem in ustvarjalnem življenju ter delu fotografa-umetnika Josipa Pelikana, ki je Celje in Celjsko svojih let mojstrsko prelil v trajni spomin. Od maja letos je celjski muzej novejši zgodovine upravljalec stavbe.

11. septembra bodo v kletnih prostorih hiše odprli občasno razstavo Fotohiša Pelikan.

Končni cilj muzeja je, da celotna stavba na Razlagovi 5 postane samostojna in celovita muzejska enota, kjer bi bilo mogoče videti sprehod po zgodovini fotografije od konca 19. stoletja do druge polovice 20. stoletja.

BGO

Foto: SHERPA