Hisense s Kitajske pošilja zaščitno opremo

Kitajski lastnik velenjskega Gorenja Hisense pomaga z donacijami zaščitne medicinske opreme in aparatov v boju z epidemijo novega koronavirusa. Kot so sporočili iz Gorenja je na poti v Slovenijo že večja pošiljka zaščitne in medicinske opreme, vladi pa je družba v brezplačno uporabo ponudila tudi svoje nepremičnine in vozila, če bi se to izkazalo za potrebno.



Skupina Hisense, ki ima v lasti tudi velenjsko Gorenje te dni Sloveniji pomaga predvsem pri dobavi nujno potrebne manjkajoče zaščitne opreme. Tako je skupina Hisense iz Kitajske v Slovenijo že poslala 200.000 zaščitnih mask, 2000 kompletov zaščitne medicinske opreme, 2000 zaščitnih oblek in 500 respiratorjev, so sporočili iz Gorenja. Hisense pa bo naši državi podaril tudi aparat za umetno predihavanje(ventialtor).

Prav tako je Hisense dal na voljo svoje skladišče v kitajskem Qingdau ter najel še dodatno skladišče, kjer bodo s pomočjo slovenskega veleposlaništva in ministrstev zbirali tudi vse druge donacije s Kitajske in jih nato odposlali v Slovenijo.

Slovenski vladi je Hisense v brezplačno uporabo ponudil tudi hotel Paka in vilo Herberstein vVelenju. Nepremičnini ji je skupaj z več vozili ponudil za primer, da bi se razmere v zvezi s širjenjem koronavirusa toliko poslabšale, da bi tovrstno podporo potrebovala (za izolacijo pred okužbo ali začasno nastanitev ogroženih).

Hisense je sicer za 14 dni, do 6. aprila, ustavil proizvodnjo v vseh tovarnah po Evropi.

LKK, foto: Hisense Gorenje