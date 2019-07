Hmelja bo letos precej manj

Letošnja letina hmelja bo, kot kaže, precej slabša kot so jih bili hmeljarji vajeni v zadnjih letih. Borbe z vremenskimi nevšečnostmi so se sicer že kar navadili, letos jih je poleg toče dodatno udarila še agresivna hmeljska bolezen. Škodo na hmeljiščih, ki so jo povzročila zadnja neurja si bo pozno popoldan ogledala tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Letošnji letini hmelja slabo kaže, saj so rastno dobo poleg toče v zadnjem obdobju zaznamovale tudi nizke temperature v maju in bolezen. Zaradi tega je bila rast počasnejša, zelo slabo pa je nanjo vplivala tudi junijska vročina. Po podatkih Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje je toča poškodovanih okoli 40 odstotkov hmeljskih nasadov v Savinjski dolini in na Koroškem. Direktor Stanko Jamnik pravi, da se škoda pojavlja že v tedenskih intervalih. »Vsak teden je huje prizadeto eno območje. V tem trenutku so hmeljišča v takšni razvojni fazi, da je škoda največja. Najbolj je prizadetih približno 300 hektarjev hmeljišč v občini Braslovče.« Kot je deja, je o količini letos pridelanega hmelja še prezgodaj govoriti, nastalo škodo sproti popisujejo in beležijo ter vse redno javljajo pristojnim službam.

Vremenske nevšečnosti pa niso škode pustili zgolj na hmeljiščih. »Letošnje leto preprosto ni naklonjeno kmetijstvu,« meni Jamnik in dodaja, da so precej škode utrpele tudi vrtnarske kmetije. »Precej je škode na žitih,ki še niso bila požeta. Nekatera polja so povsem uničena in žetve sploh ne bo. So pa pri nas te površine relativno majhne.«

Poškodovana hmeljišča si bo pozno popoldan ogledala tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

LKK, foto: arhiv NT