Hortikulturne stvaritve na krožiščih za manj sivine na cestah

Morda Celje ni mesto, ki bi na svojih površinah imelo največ krožišč, čeprav so deli knežjega mesta, kjer jih veliko, kot na primer Nova vas. Zaradi tega je pri nekaterih dobil tudi vzdevek olimpijska vas. Najbrž pa knežje mesto spada med tista mesta, kjer so krožišča lepo urejena, z mikavnimi hortikulturnimi, cvetličnimi aranžmaji. Kdor se bolj ali manj redno s vozi po Celju, s svojim jeklenim konjičkom, kolesom ali Celebusom, pa tudi če gre le peš, je to zagotovo opazil

»V zadnjih osmih letih smo v podjetju Simbio res precej pozornosti namenili krožiščem in drugim obcestnim prostorom, ki mejijo na vozne površine. Za rekultivacijo in nove zasaditve smo se odločili tudi zato, da bi bili stroški za Mestno občino Celje, kot financerja urejanja tovrstnih in in zelenih površin v mestu, manjši.

Predvsem pa si na celjski občini in v našem podjetju kot izvajalcu želimo, da se Celjani in obiskovalci dobro počutijo in da je mesto karseda lepo, zeleno in ocvetličeno.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA