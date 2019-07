Hostel v hiši, ki je bila namenjena za rušenje

Bistrica ob Sotli je manjši kraj ob hrvaško-slovenski meji, a med njimi je na veliko srečo dovolj mladih z močno voljo in vizijo. Mladi so med drugim zaslužni tudi za to, da ima eden manjših slovenskih krajev svoj mladinski hotel.

Ker se Bistrica ob Sotli ponaša z bogato zgodovino, so v njej številne hiše z zanimivimi zgodbami. Med njimi je tudi več kot 130 let stara hiša Gabronka, ki je nekoč pripadala znani bistriški družini. Da se njena zgodba ne bi popolnoma pozabila, se je zavzel bistriški župan Franjo Debelak in stavbo ohranil pri življenju.

Prostor srečevanj

Zelo dejavno Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli (MDBS) je v kraj pripeljalo drugačne poglede na ustvarjalnost in delo mladine. Zato je že pred leti pripravilo dve strategiji, v katerih je med drugim zapisalo, da bo do leta 2020 naredilo vse, da bodo v kraju imeli mladinsko prenočišče. »Naše društvo organizira številne koncerte in vedno smo imeli rahle težave, kje nastaniti glasbenike. Poleg tega smo si želeli, da bi imeli v kraju prostor za srečanja, kjer bi lahko prirejali manjše kulturne in tudi drugačne dogodke, prostor, kjer bi se domačini lahko srečevali,« je povedala članica društva Adrijana Čede.

Leta 2013 je občina pridobila evropska sredstva in hišo obnovila. Štiri leta kasneje sta se občina in društvo okvirno dogovorila, da bo društvo prevzelo upravljanje stavbe, v kateri bo mladinski hotel oziroma hostel. Lani je občina svojo namero izpolnila in ekipi mladinskega društva zaupala nalogo, naj izbere notranjo opremo za hostel.

