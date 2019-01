Hotel Žonta v roke Romana Moškotevca

Nekdaj priljubljen šentjurski hotel Žonta bo, kot vse kaže, dobil novega lastnika. Na današnji dražbi ga je preko podjetja Voc Ekologija kupil domači poslovnež Roman Moškotevc. Ta načrtov, kako bo propadajoči hotel preuredil, še nima.



Na današnji prvi dražbi je nekdaj uspešen šentjurski hotel, ki zadnja leta klavrno propada, kupil domači poslovnež Roman Moškotevc, ki je bil tudi edini interesent za nakup.

Hotel je bil na dražbi zaradi izvršbe, s katero želijo upniki Marjana Žonte, ki se je pred časom znašel v velikih finančnih težavah, doseči poplačilo vsaj dela svojih terjatev. Med upniki je tudi Roman Moškotevc, saj je odkupil terjatve, ki jih je do Žonte imela Heta, slaba banka nekdanje Hypo banke. Terjatve so znašale malo več kot 2,2 milijona evrov. Za koliko jih je kupil Moškotevc, ni znano. Kot novi lastnik pa upa, da bodo vsi postopki za prenos lastništva končani v roku dveh mesecev.

Načrtov o tem, kaj bo s hotelom, še nima oziroma jih še ne želi razkriti.

Moškotevc je hotel kupil po izklicni ceni 710 tisoč evrov, kar je približno 70 odstotkov njegove leta 2016 ocenjene tržne vrednosti. Nakup hotela Žonta je sicer že četrta večja nepremičnina, ki so jo kupila podjetja iz skupine Voc. Ta so lani svoje premoženje povečala z nakupi treh večjih nepremičnin v Celju. Kupila so poslovni kompleks CM Celje na Lavi, nedokončano zgradbo ob Ljubljanski cesti, v kateri je prvotni lastnik nameraval urediti medicinski center, in betonarno ob Savinji ter zanje odštela približno osem milijonov evrov.

Hotel je v Šentjurju leta 1980 zgradil Sozd Merx, ki je bil takrat največje trgovsko podjetje v regiji. Pomenil je veliko pridobitev za občino, njegovi gostje so bili ne le s celjskega območja, ampak tudi od drugod. Z leti je menjal nekaj lastnikov in tudi najemnikov ter po letu 2016, ko je bila zasedenost 28 sob le še 20-odstotna, začel propadati. Zdaj je že nekaj mesecev zaprt.

LKK, foto: arhiv NT