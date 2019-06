Hrvatice so trojkami utišale Slovenke

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na drugi prijateljski tekmi v okviru priprav na evropsko prvenstvo izgubila proti Hrvaški z 72:84, s čimer je zasedla drugo mesto turnirja v Laškem.

Hrvatice so tako postale zmagovalke turnirja Telemach s srcem na parketu. Varovanke selektorja Damirja Grgića so v petek premagale Češko s 77:75, Hrvaška pa je bila v četrtek boljša od Češke s 66:61.

Slovenkam se je poznalo, da je bila to druga tekma v manj kot 24 urah. Hrvatice, ki so odlično zadevale z razdalje – trojke 12:25 – ter dobile obračun pod obročema, so vodile večji del tekme. Slovenija se jim je na začetku zadnje četrtine približala na 63:69, toda delni izid 9:0 je gostje vrnil v prepričljivo vodstvo, ki so ga ohranile do konca.

Slovenske košarkarice imajo danes prost dan, že v ponedeljek pa se bodo znova zbrale v Laškem in nato v četrtek ter petek v Trbovljah odigrali naslednji dve pripravljalni tekmi. Najprej s Švedsko, nato z Veliko Britanijo.

LKK, foto: KZS, RTVSLO