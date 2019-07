Huda ura v Rogaški Slatini in Rogatcu

Včeraj proti večeru je neurje z močnejšimi nalivi in vetrom zajelo severni in vzhodni del Slovenije. Zelo hudo je bilo ponovno v Rogaški Slatini in Rogatcu, kjer je neurje precej preglavic in škode povzročilo že pred nekaj dnevi. Včeraj so imeli gasilci tam ponovno veliko dela.

Gasilci 48 prostovoljnih društev in dveh poklicnih enot so zaradi poplav meteorne voda morali prečrpavati vodo iz kletnih in drugih prostorov stanovanjskih, gospodarskih, gostinskih, trgovskih in poslovnih zgradb. Prav tako je zalilo več odsekov cest. Gasilci so čistili tudi prepuste, reševali objekte pred poplavami ter sanirali nekaj sproženih zemeljskih plazov. lavic in škode povzročilo le nekaj dni nazaj. Včeraj so imeli gasilci tam ponovno veliko dela.

LKK, foto: Facebook PGD Steklarna Rogaška Slatina