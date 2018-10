Enajsta medgeneracijska prireditev centra Don Bosko

V Don Boskovem centru Celje bodo danes pripravili že 11. tradicionalno prireditev Hudija je zakon – “Zdrav duh v zdravem telesu”.

S to prireditvijo želijo organizatorji obiskovalcem predstaviti čim več različnih dejavnosti za gibanje, zdravo druženje in zabavo, jih ozavestiti o pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti ter jim nuditi pestro kulturno dogajanje. S tem dogodkom želijo tudi spodbuditi medgeneracijski, medkulturni in medetnični dialog ter povezovanje. Med prireditvijo bosta potekala turnirja v malem nogometu in košarki. Na voljo bodo različne ustvarjalne delavnice: predstavitev dela s konji, izdelava in poslikava panjskih končnic, čebelarska, likovna, plesna in kuharska delavnica, prav tako tudi delavnice za izdelave voščilnic in okraskov, ponovne uporabe materialov, za duševno zdravje in podobno.

Obiskovalci se bodo lahko preizkusili na gibalnem poligonu, pri vožnji kolesa na ročni pogon in igranju košarke na vozičku. Testirali bodo lahko tudi simulacijska očala za ponazoritev nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Otroci se bodo lahko vključili v gibalne igre s petjem ali preizkusili v nekaterih elementih cirkuških veščin. Na stojnicah se bodo predstavila okoliška društva in lokalni pridelovalci domačih dobrot, pripravljen bo pester kulturni in zabavni program s plesnimi nastopi in živo glasbo

Prireditev Hudija je zakon se bo začela ob 9.30 in bo trajala do 17.30 ure na zunanjih površinah in v notranjih prostorih Don Boskovega centra Celje.

RG