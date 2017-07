Hudo poškodovana sopotnica na motorju

Minuli konec tedna se je na območju Policijske uprave Celje zgodilo kar 45 prometnih nesreč. Včeraj zgodaj popoldne pa se je na glavni cesti izven Radeč hudo poškodovala sopotnica 27-letnega motorista.

27-letnik je vozil iz smeri Zidanega Mosta proti Sevnici. V desnem nepreglednem ovinku hitrosti vožnje ni prilagodil stanju vozišča in je padel. Motorno kolo je zdrselo na levo smerno vozišče, po katerem je nasproti pravilno pripeljal 66-letni voznik osebnega vozila. V trčenju se je huje poškodovala 19-letna sopotnica na motornem kolesu.

Prometna nesreča pa se je včeraj zgodila tudi v naselju Zgornje Grušovje pri Oplotnica.

Trčila sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist. Posredovali so gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Slovenske Konjice, ki so odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Slovenske Konjice, ki so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.