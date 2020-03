Kot smo že poročali, so v štabu civilne zaščite Šmarje pri Jelšah danes prejeli 800 rokavic in 150 medicinskih mask, ki jih je samoiniciativno podarila podjetnica Vida Ozis iz celjskega podjetja An.Nika. Kasneje pa je Ozisova na našo pobudo in glede to, da smo se pogovarjali z vodstvom Javnega zavoda Socio, kjer jim za delo z najranljivejšimi skupinami ljudmi primanjkuje zaščitne opreme, danes zaščitno opremo dostavila tudi v Socio. Po dogovoru s Centrom za socialno delo Celje bodo iz Socia nekaj te opreme dostavili tudi v Krizni center za mlade, kjer bivajo mladi, ki doma zaradi osebnih okoliščin ne morejo živeti.

V Domu za brezdomce v Celju je več kot 20 uporabnikov, nekateri so tudi nepokretni, mame z otroki, ki so se umaknile iz objema nasilja, so nastanjene v varni hiši, tudi materinski dom v Celju je poln. Z njimi dela ogromno število strokovnih delavcev, prostovoljci Socia so tudi na terenu, kjer pomagajo pri dostavi hrane in zdravil starejšim in invalidom. Zato bo takšna pomoč še kako prav prišla, saj gre za skupine ljudi, ki so pogosto na obrobju družbe.

Enako kot Ozisova je danes storila tudi Snežana Jagar iz Sprostitvenega centra Aura iz Celja, ki je podarila 70 mask. V imenu vseh uporabnikov in naše medijske hiše ter Socia in Centra za socialno delo obema hvala. Skupaj zmoremo več!

SIMONA ŠOLINIČ